20:05 20 февраля 2018 0

Алексей Серебряков дал интервью Юрию Дудю Фото: filmpro.ru

Актер Алексей Серебряков заявил, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. Таким мнением он поделился в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube.

Эмигрировавший в Канаду Серебряков отметил, что приметы 90-х годов никуда не исчезли и такие явления до сих пор можно встретить в российских городах. «Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов», — сказал актер. Он также рассказал, что, по его мнению, является национальной идеей россиян. «До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», — подчеркнул Серебряков. По собственному признанию, сам актер незадолго до интервью дал взятку инспектору ДПС, так как «не хотел тратить время, а он так хотел эту взятку». Серебрякова также подтолкнула к такому поступку мысль о том, что сотрудник ГИБДД может быть многодетным отцом: «И я подумал: „Может, у него трое детей, черт его знает“».

В интервью видеоблогеру Алексей Серебряков также высказал мнение по поводу своего персонажа в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». Герой, по его словам, не может противостоять власти, потому что он русский. А американцы, в отличие от русских, имеют другую психологию. «Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы», — по словам Серебрякова, американцы знают, что делают, и осознают ответственность за собственную жизнь. Русским же это не свойственно, считает он.

В 2012 году Алексей Серебряков уехал вместе с семьей в Канаду, напоминает «Ридус». В качестве причины отъезда он назвал повсеместное хамство и агрессию в России, а также несоблюдение властями самых элементарных гражданских прав.