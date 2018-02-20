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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
22:31  20 февраля 2018 1

Знаменитый академик-искусствовед УрФУ скончался в Москве

Сергей Голынец умер на 79-м году жизниФото: сайт УрФУ

Академик Российской академии художеств и профессор факультета искусствоведения и культурологии УрФУ Сергей Голынец умер в Москве на 79-м году жизни. О смерти искусствоведа в социальных сетях сообщили его ученики. Голынец много лет возглавлял кафедру истории искусств в Уральском федеральном университете. О дате и времени прощания будет сообщено позже, уточнили в Свердловском региональном отделении Союза художников России.

Сергей Голынец родился в 1939 году в Свердловске. В 1963 году окончил филологический факультет Уральского государственного университета, одновременно работая в Свердловской картинной галерее. Отучившись в аспирантуре в Ленинграде, с 1968 года он начал работать на кафедре истории искусств УрГУ, а в 1987 году стал ее заведующим. Читал курс по истории русского искусства и художественной культуре Серебряного века. Сергей Голынец стал автором многих книг и статей, некоторые из них были посвящены живописцам и графикам Урала. В 2012 году указом президента ему было присуждено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Дарья Корчак
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