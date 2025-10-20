В Екатеринбурге вынесли вердикт по делу ОПГ из Сибири

Мужчины вывезли криптовалютчика в лес и просили пароли от кошельков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Присяжные частично оправдали четверых жителей Алтайского края, которые похитили криптоинвестора из Екатеринбурга ради денег. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

«Коллегия присяжных заседателей в составе 8 человек единогласно признала недоказанным совершение преступления, предусмотренного пп. „а“, „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ — (вымогательство прим. ред.). Александр Герасимов и Дмитрий Атаманов оправданы по пп. „а, б“ ч. 4 ст. 162 УК РФ — пособничество в разбое (прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Атаманов также оправдан по по ч. 2 ст. 209 — «получение взятки за незаконные действия, в крупном размере» и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация и отмывание денежных средств прим. ред.).

