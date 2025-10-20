Депутат Госдумы предложил показывать зацеперам разорванных на куски жертв ДТП

По мнению Кузнецова, дети становятся зацеперами от безделья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подросткам-зацеперам нужно показывать жертв ДТП, разорванных на части. Такое предложение в эфире программы «Парламентское мнение» озвучил депутат Госдумы, секретарь свердловского отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов.

«Их надо приводить туда, где [видны] последствия ДТП, когда человека разорвало на куски из-за того, что он попал под трамвай. Чтобы они понимали, что вот так вот они рискуют собственной жизнью и жизнью других людей», — сказал Кузнецов.

По его мнению, в ситуации с появлением зацеперов виноваты также школы. Помочь в воспитании трудных подростков может помочь трудотерапия, так как они перестанут бездельничать и «поднимать себе адреналин», считает Кузнецов.

Продолжение после рекламы