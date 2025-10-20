Депутат Госдумы предложил показывать зацеперам разорванных на куски жертв ДТП
По мнению Кузнецова, дети становятся зацеперами от безделья
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Подросткам-зацеперам нужно показывать жертв ДТП, разорванных на части. Такое предложение в эфире программы «Парламентское мнение» озвучил депутат Госдумы, секретарь свердловского отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов.
«Их надо приводить туда, где [видны] последствия ДТП, когда человека разорвало на куски из-за того, что он попал под трамвай. Чтобы они понимали, что вот так вот они рискуют собственной жизнью и жизнью других людей», — сказал Кузнецов.
По его мнению, в ситуации с появлением зацеперов виноваты также школы. Помочь в воспитании трудных подростков может помочь трудотерапия, так как они перестанут бездельничать и «поднимать себе адреналин», считает Кузнецов.
Тема зацепинга волнует жителей Екатеринбурга последние несколько месяцев. Летом в СМИ чаще стали появляться новости о группах подростков-зацеперов. По мнению силовиков, молодые люди специально сбиваются в большие группы и терроризируют общественный транспорт. Особенно от них страдают водители и кондукторы трамвая №15. К проблеме уже подключился Следственный комитет РФ. Зацеперов вместе с родителями также вызывали на комиссию с полицией и чиновниками. В ходе встречи большинство родителей и опекунов заявили, что не справляются с воспитанием детей.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!