Общество

Депутат Госдумы предложил показывать зацеперам разорванных на куски жертв ДТП

Депутат Кузнецов предложил показывать зацеперам жертв ДТП
20 октября 2025 в 19:35
По мнению Кузнецова, дети становятся зацеперами от безделья

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подросткам-зацеперам нужно показывать жертв ДТП, разорванных на части. Такое предложение в эфире программы «Парламентское мнение» озвучил депутат Госдумы, секретарь свердловского отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов.

«Их надо приводить туда, где [видны] последствия ДТП, когда человека разорвало на куски из-за того, что он попал под трамвай. Чтобы они понимали, что вот так вот они рискуют собственной жизнью и жизнью других людей», — сказал Кузнецов.

По его мнению, в ситуации с появлением зацеперов виноваты также школы. Помочь в воспитании трудных подростков может помочь трудотерапия, так как они перестанут бездельничать и «поднимать себе адреналин», считает Кузнецов.

Тема зацепинга волнует жителей Екатеринбурга последние несколько месяцев. Летом в СМИ чаще стали появляться новости о группах подростков-зацеперов. По мнению силовиков, молодые люди специально сбиваются в большие группы и терроризируют общественный транспорт. Особенно от них страдают водители и кондукторы трамвая №15. К проблеме уже подключился Следственный комитет РФ. Зацеперов вместе с родителями также вызывали на комиссию с полицией и чиновниками. В ходе встречи большинство родителей и опекунов заявили, что не справляются с воспитанием детей. 

