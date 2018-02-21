Божена Рынска рассказала, как Собчак «побирался в Париже»

06:57 21 февраля 2018 0

Рынска рассказала, как Собчак собирал деньги на квартиру в Париже Фото: depositphotos.com © URA.RU

В день памяти первого губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака скандальная журналистка Божена Рынска заявила, что не верит слухам о его воровстве, вспомнив, как он занимал деньги на квартиру в столице Франции. Пост об этом журналистка опубликовала в своем Facebook.

«По результатам становилось совершенно очевидно: Горбачев, Ельцин, Собчак были людьми, искренне желающими to make world better. У них были представления о морали, добре и зле, и на первом месте у них стояло не желание набить карманы, а все-таки причинить добро. Крупные личности все с крупными же стремлениями, — написала Рынска. — И знаете, я никогда не поверю, что — воровал. Зная, как он побирался в Париже, занимая деньги на квартиру за 180 тыс. евро».

До недавнего времени Божена Рынска и Ксения Собчак были подругами. Отношения испортились, когда последняя заявила о намерении участвовать в президентских выборах.