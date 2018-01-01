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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:00  01 января 2018 3

«Боженочка, привет!». Собчак затроллила Рынску, поцеловав ее возлюбленного. ВИДЕО

Встреча Ксении Собчак со своими избирателями и волонтерами своего штаба. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак испытывает нервы бывшей подругиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак решила поиздеваться над бывшей подругой, светской тусовщицей Боженой Рынской. В новогоднем видеообращении телеведущая демонстративно поцеловала возлюбленного Рынски — Игоря Малашенко, возглавляющего предвыборный штаб Собчак.

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«C наступающим вас, Игорь. Можно я вас поцелую?», — спросила Собчак, подойдя к Малашенко в шапке единорога. Осуществив задуманное, телеведущая с нескрываемой иронией произнесла в камеру: «Боженочка, привет».

Напомним, что нападки Рынски на бывшую подругу начались после того, как Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента. Рынска, узнав, что ее гражданский муж Игорь Малашенко возглавил предвыборный штаб Собчак, назвала телеведущую «подлой тварью». Позже заявила, что единственным способом «не записать себя в ряды мразей» для телеведущей станет смена фамилии на Противвсех.

Сергей Макеев
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