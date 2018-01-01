06:00 01 января 2018 3

Ксения Собчак испытывает нервы бывшей подруги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты России Ксения Собчак решила поиздеваться над бывшей подругой, светской тусовщицей Боженой Рынской. В новогоднем видеообращении телеведущая демонстративно поцеловала возлюбленного Рынски — Игоря Малашенко, возглавляющего предвыборный штаб Собчак.

«C наступающим вас, Игорь. Можно я вас поцелую?», — спросила Собчак, подойдя к Малашенко в шапке единорога. Осуществив задуманное, телеведущая с нескрываемой иронией произнесла в камеру: «Боженочка, привет».

Напомним, что нападки Рынски на бывшую подругу начались после того, как Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента. Рынска, узнав, что ее гражданский муж Игорь Малашенко возглавил предвыборный штаб Собчак, назвала телеведущую «подлой тварью». Позже заявила, что единственным способом «не записать себя в ряды мразей» для телеведущей станет смена фамилии на Противвсех.