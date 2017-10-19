Рынска назвала Собчак подлой гадиной и тварью

04:10 19 октября 2017 0

Божена Рынска не стесняется в выражениях даже при обсуждении кандидатов в президенты ФОТО: страница Facebook Божены Рынски

Светский обозреватель Божена Рынска оскорбила Ксению Собчак, узнав о намерении телеведущей баллотироваться в президенты России. Гневные сообщения Рынска опубликовала на своей странице в Facebook.

«Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь», — возмутилась Рынска. Позже она заявила, что единственным способом «не записать себя в ряды мразей» для телевелущей станет смена фамилии Собчак на Противвсех.

Решение Собчак не пришлось по душе и другому медийному персонажу — участнику проекта «Дом-2» Степану Менщикову. Он заявил, что появление телеведущей в Кремле обернется трагедией для всей страны. «Если пофантазировать и представить, что она победила на выборах, это будет трагедия для всего народа. Какой лозунг политический будет у Ксении Собчак? За мной, товарищи аристократы? Она никогда не была близка к народу, между ним и Собчак — пропасть», — цитирует Менщикова «Дни.ру».

Накануне Собчак приняла решение о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах-2018. Однако позже она заявила, что готова отказаться от участия предвыборной гонке в пользу блогера Алексея Навального.