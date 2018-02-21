Подсудимые по делу о бойне в Цыганском поселке отказались признавать вину

16:27 21 февраля 2018 1

Пестриков отрицает организацию перестрелки, за которую его судят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд в среду, 21 февраля, начал рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках со стрельбой в Цыганском поселке Екатеринбурга, в результате которых погибли два человека. В ходе заседания все 19 подсудимых не признали своей вины.

По словам представителя суда, суд определил порядок расследования доказательств. Следующее заседание пройдет 10 апреля, когда начнется допрос потерпевших. Слушания будут идти три дня в неделю.

Ранее «URA.RU» сообщало, что события разворачивались 3 сентября 2016 возле дома казака-спецназовца Олега Шишова по улице Депутатской. Конфликту предшествовала ссора между ним и зятем его друга, Александра Дутова, и «цыганом Димой» Пестриковым.

Пестриков собрал группу поддержки (в основном из своих родственников, а также спортсменов-единоборцев из клуба «Храбр»). По данным следствия, всего налетчиков было 25 человек. Они были вооружены ножами, пневматическим и травматическим пистолетами, металлическими трубами, битой. Им навстречу из ворот дома вышли хозяин, Алексей Дутов, и два Александра (сын и брат Дутова). Завязалась драка, затем началась стрельба, в результате которой погибли 27-летний боец-рукопашник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов. Тело еще одного погибшего без документов было подброшено к дверям больницы. Всего при стрельбе получили ранения более 10 человек. Один из них — Ходаков — умер в СИЗО в апреле 2017 года. Действия Шишова и его товарищей были признаны законной самообороной.

По данным пресс-службы облсуда, девять обвиняемых находятся под стражей, восемь — под подпиской о невыезде, еще с двоих взято обязательство о явке.