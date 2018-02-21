Курганский завод дорожных машин «Кургандормаш» анонсировал совместное производство техники с компанией из Германии. Выпускаемые новинки станут уникальными не только для российского, но и для европейского рынка.
Название немецкой фирмы пока держится в секрете, однако известно, что это популярный бренд по выпуску малогабаритной дорожной техники, пишет портал «Область 45». Производство откроется в Германии, а продукцию планируется поставлять на мировой рынок.
Чтобы детально познакомиться с работой курганского предприятия, немцы посетят столицу Зауралья в конце марта или начале апреля. Во время визита, как ожидается, составят план по модернизации разработок «Кургандормаша» под европейские стандарты.
Немецкая компания станет уже второй, с которой сотрудничает предприятие. В феврале завод подписал контракт с фирмой Faun — новое производство «уличных пылесосов» в Кургане, на запуск которого уйдет примерно год. Машины будут поставлять не только в регионы России и в страны СНГ, но и в государства Ближнего и Дальнего Востока, Азии и Восточной Европы.
Отметим, что продукция курганских предприятий пользуется спросом за границей — так, в 2017 году экспорт из Зауралья в страны дальнего зарубежья, в частности в ОАЭ, Афганистан и Индию, увеличился на 19% по сравнению с 2016-м. Как уточняют в правительстве региона, 70% при этом составляет «несырьевой экспорт»: металлоизделия и металлоконструкции, продовольствие, продукция машиностроения и фармацевтики.