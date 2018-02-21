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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Курганской области
17:57  21 февраля 2018 1

Курганский завод совместно с немцами выпустит на мировой рынок уникальные машины

Новая площадка Кургандормаш Курган, кургандормаш
«Кургандормаш» представит технику, которой нет аналогов в ЕвропеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский завод дорожных машин «Кургандормаш» анонсировал совместное производство техники с компанией из Германии. Выпускаемые новинки станут уникальными не только для российского, но и для европейского рынка.

Название немецкой фирмы пока держится в секрете, однако известно, что это популярный бренд по выпуску малогабаритной дорожной техники, пишет портал «Область 45». Производство откроется в Германии, а продукцию планируется поставлять на мировой рынок.

Чтобы детально познакомиться с работой курганского предприятия, немцы посетят столицу Зауралья в конце марта или начале апреля. Во время визита, как ожидается, составят план по модернизации разработок «Кургандормаша» под европейские стандарты.

Немецкая компания станет уже второй, с которой сотрудничает предприятие. В феврале завод подписал контракт с фирмой Faun — новое производство «уличных пылесосов» в Кургане, на запуск которого уйдет примерно год. Машины будут поставлять не только в регионы России и в страны СНГ, но и в государства Ближнего и Дальнего Востока, Азии и Восточной Европы.

Отметим, что продукция курганских предприятий пользуется спросом за границей — так, в 2017 году экспорт из Зауралья в страны дальнего зарубежья, в частности в ОАЭ, Афганистан и Индию, увеличился на 19% по сравнению с 2016-м. Как уточняют в правительстве региона, 70% при этом составляет «несырьевой экспорт»: металлоизделия и металлоконструкции, продовольствие, продукция машиностроения и фармацевтики.

Вера Чернышева
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