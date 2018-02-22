Шойгу займет место Рогозина в сфере высоких технологий

16:25 22 февраля 2018 8

Министр обороны займется перспективными научными разработками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавит попечительский совет Фонда перспективных исследований. На этом посту он сменит вице-премьера Дмитрия Рогозина, которого освободили от исполнения этих обязанностей.

Проект указа о новом назначении министра обороны РФ появился в четверг, 22 февраля, сообщает Nation News.

Фонд перспективных исследований был создан в 2010 году. Его задачей является содействие научным изысканиям и разработкам в интересах обороны России и безопасности государства, в том числе в целях модернизации ВС РФ, напоминает «Федеральное агентство новостей». Помимо этого он занимается поддержкой разработок инновационных технологий и производством высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения.