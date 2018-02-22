Главный налоговик Курганской области задержан за взятку и трату казенного бензина

На руководителя управления УФНС России по Курганской области Владимира Рыжука завели уголовное дело о растрате имущества и получении взятки в особо крупном размере. Главный налоговик региона задержан, он может получить до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, в феврале 2017 года Рыжук потребовал от одного из курганских предпринимателей 3 млн рублей, пишет oblast45.ru. По данным пресс-службы СК РФ, взамен обвиняемый обещал снять арест со счетов компании, имущества и техники, который был наложен за недоимку по пеням и штрафам на 50 млн рублей. Бизнесмен отдал 500 тысяч рублей, опасаясь за свою компанию. Остальная часть взятки не была передана, потому что действия налоговиков судом были признаны незаконными.
«Следствием установлено, что Рыжук систематически — с 10 октября 2014 по 9 мая 2017 года — на служебном автомобиле Toyota Highlander за счет бюджетных средств осуществлял частные поездки в Тюмень, где постоянно проживает его семья», — сообщается на сайте ведомства. Всего он совершил не менее 294 поездок в личных целях по маршруту Курган — Тюмень — Курган, чем причинил бюджету ущерб на сумму более 320 тысяч рублей. В настоящее время, по данным РЕН ТВ, следователи проверяют подозреваемого в совершении аналогичных преступлений. Следствие будет ходатайствовать о заключении главы областной УФНС под стражу.
Ранее «URA.RU» писало, что силовики в июле 2017 года раскрыли суть претензий к главному налоговику Зауралья. Уголовное дело в отношении руководства УФНС по Курганской области могли возбудить из-за злоупотреблений в пользовании служебным автомобилем.