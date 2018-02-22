22:36 22 февраля 2018 0

Чирлидершу поправила соседка Фото: скриншот видео

На Олимпийских играх в Пхенчхане чирлидерша из Северной Кореи случайно зааплодировала американским фигуристам. Однако ее соседка поспешила указать девушке на ошибку — произошедшее попало на видео.

Поддержать пару северокорейских фигуристов — Рым Тэ Ок и Ким Ю Сик — на стадион пришла «армия красавиц», сообщает телеканал 360. Так называют чирлидерш из КНДР, которые нередко устраивают своеобразные представления на трибунах. После выступления своих спортсменов они синхронно им аплодировали. Когда же на лед следом вышли американцы, Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим, одна из северокорейских болельщиц вдруг начала хлопать, при этом остальные сидели спокойно. Тогда соседка «возмутительницы спокойствия» пихнула ее в бок, как бы заставляя ее помниться.

Чирлидерши из КНДР уже прославились на весь мир своими методами поддержки спортсменов, пишет портал «Ридус». Так, девушки часто поют для этого песни и синхронно совершают различные движения.