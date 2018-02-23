Савченко предрекла «большую войну» в Европе

09:17 23 февраля 2018 0

Надежда Савченко постоянно ждет вооруженного конфликта Фото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко уверена, что в ближайшее время в мире начнется большая война. Военный конфликт затронет Украину, Россию и ряд европейских государств. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ZIK.

«Большая война» начнется уже через несколько лет. Ее невозможно будет избежать. Проходить боевые действия будут на территории Украины, передает слова Савченко newinform.com. Также украинский политик полагает, что миротворческая миссия в Донбассе не решит военный конфликт на востоке страны.

Савченко не в первый раз предрекает масштабный конфликт. Ранее она высказывалась об угрозе Третьей мировой войны, причиной которой, по ее мнению, может стать геополитическое расположение Украины, напоминает «Федеральное агентство новостей». Бывший снайпер позиционирует себя дизайнером одежды. Как пишут Nation News, на днях пользователи раскритиковали гардероб Савченко.«Выдали доярке костюмчик от Гуччи», — пошутили они.