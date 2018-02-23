Захарова объяснила, откуда в российском посольстве в Аргентине взялись 12 чемоданов с кокаином

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности операции по пресечению поставок наркотиков на европейский рынок. Она подтвердила, что груз полтора года назад был обнаружен готовым к отправке в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе — школьно-жилом комплексе.
По ее словам, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения, передает RT. Сама операция проводилась совместно аргентинскими и российскими спецслужбами. «В результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие, и дело впоследствии будет передано в суд», — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что российские дипломаты играли важную роль в операции. «Успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала», — передает ее слова телеканал 360.
Как писало «URA.RU», ранее в Аргентине задержали пять человек по делу о незаконном обороте наркотиков. При этом порядка 400 кг кокаина, подготовленного к отправке в Россию, были обнаружены в чемоданах, оформленных как дипломатическая почта. Общая стоимость изъятого оценивается в 50 миллионов евро.