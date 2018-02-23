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23 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:51  23 февраля 2018 2

ФБР и Минфин США анонсировали новые антироссийские санкциии

После того, как документ будет готов, его представят Белому дому, заявил Стивен МнучинФото: Steven Mnuchin, Twitter

В течение ближайших недель министерство финансов США объявит об очередных санкциях против России. С таким заявлением в пятницу, 23 февраля, выступил глава ведомства Стивен Мнучин. По словам министра, в настоящее время работу над очередным пакетом ведут его подчиненные совместно с ФБР.

Как сообщает Nation News, после того, как проект будет завершен, санкции будут обсуждаться с Белым домом. При этом глава Минфина подчеркнул, что в вопросе индивидуальных антироссийских санкций против конкретных граждан России ведомство тесно сотрудничает с ФБР.

Кроме того, Мнучин напомнил о списке, в котором фигурируют все члены правительства России, руководство администрации президента, главы государственных корпораций и банков, а также бизнесмены с состоянием свыше 1 млрд долларов. Формально список не является санкционным, но в отношении фигурантов разрабатываются определенные меры, передает «Экономика сегодня». То же самое относится и к 13 россиянам, которых американские власти обвинили в попытках вмешаться в выборы.

Между тем, в Госдуме РФ считают, что Россия может ввести ответные меры, если США примет решение о новых санкциях. В частности, ка писало «URA.RU», депутат Сергей Милонов предложил «бить» по экономическим интересам США: не покупать у американцев развлекательные программы и шоу, а также пересмотреть вопрос легитимности работы в России таких корпораций, как Coca-Cola, Philip Morris и некоторых других.

Евгений Александров
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