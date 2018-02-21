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21 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:15  21 февраля 2018 0

В Госдуме предложили ответить на санкции ударом по Coca-Cola и американским шоу

Госдума и Милонов. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов предложил свои варианты ответа на американские санкцииФото: Александр Ельчищев © URA.RU
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Россия может ввести ответные меры, если США примет решение о санкциях против членов «списка Мюллера», в который вошли 13 россиян и три отечественные компании, обвиненные в «сговоре» против США. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил свои варианты ответа на возможные ограничения.

«Нужно снизить роль иностранных компаний в российской экономике. Например, я бы вернулся к вопросу легитимности нахождения в нашей стране таких гигантов, как Coca-Cola, Philip Morris и некоторых других компаний», — цитирует Милонова «Федеральное агентство новостей». Политик считает, что Россия должна «бить» по экономическим интересам США, в том числе — не покупать у американцев развлекательные программы и шоу. «Пускай сами придумывают что-то новое, свое», — сказал депутат, имея в виду российские телеканалы.

Политик отметил: что в Вашингтоне называют санкциями, с российской стороны обозначается как нарушение свободы слова — таким образом проявляются двойные стандарты. При этом многие дружественные Госдепу и администрации США структуры пытаются вмешаться в российские президентские выборы. «Давайте вспомним, какие объемы были влиты в различные партии, в различных кандидатов. Мы поймем, что в виде ответных мер на давление США по „списку Мюллера“ необходимо ограничить влияние иностранного капитала на политическую систему России», — заявил Виталий Милонов.

Ранее представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что против 13 россиян из списка спецпрокурора Роберта Мюллера могут ввести санкции. Мюллер считает, что эти люди планировали и координировали протесты в США с июня 2016 года. Для этого они якобы создавали фейковые аккаунты в соцсетях, привлекая американцев к протестам и митингам.

Дарья Корчак
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