03:06 24 февраля 2018 1

По версии подписчиков Ольги, ее оскорбил комик Андрей Скороход Фото: Андрей Скороход, Instagram

Ольга Бузова подаст в суд на одного из резидентов Comedy Club. Об этом певица и телеведущая заявила на своей странице в сети Instagram. По словам Бузовой, поводом к столь резкой реакции стало публичное оскорбление ее и ее поклонников.

«У меня нет защитника, — написала Ольга. — Я одна. И все проблемы решаю сама. Сегодня один „недомужчина“ с которым мы работаем на одном канале позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из камеди никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд».

Певица сообщила, что никому не позволить называть ее «шлюхой», а также оскорблять ее поклонников.

Примечательно, что имя «недомужчины» сама Бузова не называет, однако из комментариев пользователей следует, что речь идет об Андрее Скороходе, также известном под сценическим псевдонимом Глебати. Суть скандала кроется в том, что Скороход разместил у себя на странице в Instagram фотоколлаж, на котором фото Бузовой соседствало рядом с Хищником из одноименного фильма. Одна из подписчиц комика, по всей вероятности, являющаяся хейтером певицы, написала абсолютно нецензурный комментарий оскорбительного характера, а Скороход поддержал выпад «лайком».

Между тем, непонятной остается и ситуация с Тимуром Батрутдиновым. Еще вчера он во всеуслышание заявлял со сцены, что выбирая между Comedy Club и Ольгой, предпочтет остаться с подругой. Как писало «URA.RU», Тимур и Ольга покинули сцену после слов «Я выбираю тебя!».

После инцидента со Скороходом, он написал: «Олюсь, не забывай, мы всем Камеди Клабом тебя очень любим и ценим твою самоиронию! Я только что с поговорил с Андреем. Разумеется, он этот лайк поставил случайно. Он попросит извинения за это. Помни, все наши шутки о тебе ни в коем случае не личные! Ты самая яркая фигура шоу-бизнеса и разумеется, половина шуток про тебя. Понимаешь, в стране, кроме тебя ничего больше не происходит. Ещё раз прошу прощения от себя лично, что произошла такая неприятная для тебя ситуация!»