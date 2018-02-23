01:06 23 февраля 2018 0

По словам Тимура, он чувствовал себя, словно в шоу «Холостяк» Фото: скриншот программы, Youtube

Популярный российский шоумен Тимур Батрутдинов наконец-то публично озвучил свой выбор, решив покинуть ComedyClub из-за романа с Ольгой Бузовой. После публичного обсуждения на сцене своих отношений с телеведущей и певицей, актер объявил, что выбирает ее.

Как сообщает StarHit, в новом выпуске популярного шоу Тимур Батрутдинов вместе со своим давним партнером Гариком Харламовым начали разыгрывать сценку, однако что-то пошло не так. Харламов объяснил, что Батрудинов находится в таком состоянии из-за Бузовой, с которой «мутит». «А что плохого в Оле? -парировал Тимур. — Она прекрасная, красивая, талантливая девушка, актриса неплохая, поет прикольно!».

Харламов попытался объяснить коллеге: то, что происходит с ним — деградация, однако тот не захотел его слушать. «Всё не нравится. Я без девушки — не нравится, на „Холостяке“ выбрал девушку — не нравится. С Ольгой сейчас — не нравится», — заявил шоумен. К тому же к спору подключилась и сама Бузова. Ольга вышла на сцену и призвала Тимура покинуть проект, в котором, по ее словам, ему все завидуют.

«Ты посмотри на себя, какой ты красивый, какой ты сексуальный, какой ты умный, — заявила Бузова. — Да ты вообще самый смешной из Comedy. Тимур, пойдем со мной. Comedy никто уже не смотрит». А после того, как Харламов предложил выбрать между ним и Бузовой, однозначно заявил: «Я выбираю Олю!». На вопрос, почему, ответила сама Бузова, сбросившая костюм и оставшаяся в одном купальнике. Гарик, со словами «Ну, хорошо… Этого не видела даже Кристина…», так же снял рубашку оставшись в майке точно такого же цвета, как и купальник певицы.

«Чувствую, что я на финале „Холостяка“, — заявил Батрутдинов. — Мое призвание — это юмор, поэтому веселиться, прикалываться — вот это все мое. Я выбираю тебя». После этого пара покинула сцену.

Отметим, об отношениях звезд стало известно от них самих, когда в соцсети начали появляться фото и видео их совместного отдыха на Пхукете. Как ранее писало «URA.RU», после возвращения в Москву интригующая связь между артистами не пропала. Они приняли участие в фотосессии, посвященной дню всех влюбленных. До этого свои отношения они называли «дружбой на грани», а позже анонсировали возможный брак.