Певица Ольга Бузова имеет долги по налогам, выяснили журналисты. По ИНН артистки они нашли у ведущей три задолженности перед ФНС на общую сумму около 2470 рублей: налог на имущество и пени по транспортному налогу.
При этом «Собеседник» указывает, что Бузова считается лидером по доходам в соцсетях среди звезд. По оценке Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ), в месяц певица зарабатывает только на рекламе в Instagram около восьми миллионов рублей. В год получается около 100 миллионов рублей.
Насколько чистые сделки заключает артистка, сказать сложно, отмечают эксперты. Зампред комитета Госдумы по информтехнологиям Андрей Свинцов отметил в разговоре с изданием, что контракты по рекламе в блогах обычно подписываются неофициально.
«Весь рекламный рынок в интернете составляет 100 млрд руб., около 30 млрд из них приходится на серые сделки в Instagram и других соцсетях. Налог на доходы в 13% такие люди не платят, вот и считаем, сколько на этом теряет государство», — посетовал Свинцов.
Напомним, что Ольга Бузова в ближайшее время планирует судиться с одним из резидентов Comedy Club из-за нанесенного ей оскорбления.