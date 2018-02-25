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26 февраля 2018
25 февраля 2018
22:34  25 февраля 2018 2

СМИ: Кадырову и Бастрыкину запретили въезд в Латвию

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Представитель Кадырова заявил, что запрет не имеет никакого значения для главы ЧечниФото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Латвии включили в «черный список» главу Чечни Рамзана Кадырова и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, им запрещен въезд в страну. По версии ведущих латвийских СМИ, это связано с делом юриста Сергея Магнитского.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее на своей странице в Twitter сообщил, что запретил въезд в Латвию 49 персонам, не уточнив, кому именно. По данным латвийских СМИ, в списке значатся имена Бастрыкина, Кадырова, депутата Госудумы Андрея Лугового и других, сообщает РИА «Новости».

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил ТАСС, что запрет на въезд в Латвию не имеет никакого значения для главы Чечни. «Не буду говорить язвительно, скажу спокойно: конечно, никакого значения этот запрет не имеет для главы Чечни, которого совершенно не волнует очередной всплеск эмоций латвийских властей в угоду коллегам из НАТО, — сказал Умаров. — Какое значение это [запрет на въезд] может иметь для Чеченской Республики, глава которой предпочитает находиться со своим народом у себя в регионе и заниматься его проблемами? Мы с сожалением относимся к тому, что пытается сейчас выразить Латвийская республика. Жаль, прекрасная страна, хорошая столица».

В начале февраля сейм Латвии призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к «делу Магнитского». В своем законопроекте парламент страны осудил Россию, якобы недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Феликс Сорокин
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