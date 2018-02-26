Песков анонсировал встречу Путина с российскими олимпийцами

02:36 26 февраля 2018 2

Приехавших с Олимпиады спортсменов пригласят на встречу с Владимиром Путиным Фото: pixabay.com © URA.RU

Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время встретиться с призерами прошедших в Пхенчхане Олимпийских игр. Об этому журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Точная дата уже готовящегося мероприятия пока неизвестна. По словам Пескова, необходимо согласовать графики спортсменов. В то же время СМИ предположили, что встреча может состояться уже в среду, 28 февраля, пишет РИА «Новости».

Российские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Корее две золотых медали. Одна, как напоминает RT, досталась фигуристке Алине Загитовой, другая — хоккейной сборной. Также атлеты из России привезли на родину шесть серебряных и девять бронзовых наград, заняв 13-ю строчку в общем медальном зачете.