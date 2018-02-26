03:01 26 февраля 2018 0

Четверо пострадавших в тяжелом состоянии находятся в больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU

В результате взрыва в центре британского города Лестер пострадали по меньшей мере четыре человека. Сейчас они находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как критическое.

Как сообщает издание Daily Mirror, взрыв прогремел в магазине, который расположен под жилыми помещениями. Также рядом находится автобусная остановка и бар. Сейчас на месте продолжают работать спасатели и разбирать завалы, опасаясь, что там могут находиться люди. Экстренные службы эвакуировали жителей 60 квартир, находящихся вблизи месте происшествия.

По данным полиции, взрыв не связан с террористическим актом, однако о причинах пока ничего неизвестно.