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26 февраля 2018
13:49  26 февраля 2018 2

Больше 100 тысяч наблюдателей хотят попасть на выборы президента России

Встреча генерального директора УГМК-холдинг Александра Козицина с общественностью. Свердловская область, Верхняя Пышма, 18марта, выборы 2018, выборы президента россии
Наблюдение за выборами должно быть прозрачным, заявили в ОП РФФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Общественную палату РФ поступило более 100 тысяч заявлений от граждан, желающих быть наблюдателями на грядущих выборах президента в марте. Такими данными поделился заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов.

В рабочие группы палат по наблюдению за выборами не следует допускать членов избирательных штабов кандидатов, напомнил Точенов коллегам из регионов. «Чтобы было чисто и прозрачно, мы не должны совмещать эти две деятельности», — цитирует Александра Точенова ТАСС. Такое совмещение законно, но «некорректно», отметил он. В то же время член ОП РФ Максим Григорьев заявил, что наблюдение за выборами от региональных общественных палат и ОП РФ должно быть абсолютно прозрачным, неангажированным и носить нейтральный характер.

Отметим, 25 февраля началось досрочное голосование на президентских выборах. В нем участвуют россияне, которые живут в отдаленных и труднодоступных районах страны, отмечает RT. В то же время участковые избирательные комиссии начали принимать заявления от избирателей для их включения в списки по месту фактического нахождения.

Дарья Корчак
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