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26 февраля 2018
21:25  26 февраля 2018 0

Настя Рыбка рассказала о своих троих малышах. «Дети — это такая фигня»

До 14 лет Рыбка не хочет иметь отношения к воспитанию детейНастя Рыбка, Instagram

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, рассказала о своих детях от трех разных мужчин: о мальчике и двух девочках, которые живут вместе с их отцами. По ее словам, за их воспитание она возьмется, когда им исполнится 14 лет. Сейчас она практически не поддерживает с ними связь.

«Старшие живут в Белоруссии, а младшая — в Америке. У меня изначально с мужчинами были такие договоренности, что если они хотят — я рожаю. Но к воспитанию не имею никакого отношения», — цитирует «Комсомольская правда» Настю Рыбку. По ее словам, она иногда созванивается со старшим, но не более. «Кашей их накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когда мозги появятся. До этого времени, честно, никакого влияния на них я иметь не хочу и смысла в этом не вижу», — отметила Рыбка, указав, что дети все равно придут к матери, а если она будет богата, то и они будут счастливы.

По словам Вашукевич, материнский инстинкт она реализует, обучая людей: «Дети — это такая фигня. У меня в месяц по 60 учеников, в которых я вкладываюсь. И мой материнский инстинкт реализован на 1000%. И ставить мне в укор троих малышей, с отцами которых у меня сразу была договоренность, странно», — отметила она, призвав подумать о занятости президентов, у которых нет времени на воспитание детей.

Ранее в Таиланде полиция задержала Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова (Алекс Лесли) в числе десяти «секс-инструкторов» из России. Инцидент произошел в Паттайе. Задержанные в настоящее время находятся в следственном изоляторе, ожидая суда, напоминает «Национальная служба новостей».

Иван Шестак
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