В Челябинске за взятку задержан высокопоставленный чиновник

Директор федерального государственного бюджетного учреждения «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» Виктор Тихонов задержан в понедельник 26 февраля. Как сообщают «URA.RU» собственные источники, чиновник подозревается в получении крупной взятки.
По данным собеседников издания, директор лаборатории лоббировал фирму, которая проводила экоаудит предприятия. Фирма исследовала причины массового падежа кур на одном из крупных агропредприятий региона. Аудит не выявил вины предприятия в гибели птиц, это заключение принял начальник лаборатории.
По версии следствия, взятку Тихонов получил автомобилем. Возбуждено уголовное дело по ч.6, ст. 290 УК РФ (получение взятки). Расследование ведет следственное управление СК РФ по Челябинской области, при оперативном сопровождении управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по региону.
Источники не сообщают, о каком предприятии идет речь. Как сообщало «URA.RU», в декабре 2017 года обыски прошли на «Чебаркульской птице», собственником птицефабрики является депутат Заксобрания Александр Берестов. Отметим, ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» является дочерним предприятием Минсельхоза РФ.
«URA.RU» обратилось за комментарием в следственное управление СК РФ по Челябинской области. На момент публикации ответ не поступил.