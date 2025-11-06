Челябинские управленцы по зарплате оказались на пятом месте в УрФО

Челябинские управленцы не могут похвастать самыми высокими зарплатами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Управленцы в Челябинской области оказались на пятом месте по уровню зарплат на Урале. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, медиана зарплатных предложений в третьем квартале составила 125,7 тысячи рублей.

«Наиболее конкурентные зарплаты готовы платить топ-менеджерам в ЯНАО (150,1 тысячи рублей) и ХМАО (149,7тысячи). Далее по убыванию следуют Свердловская (131,6 тысячи рублей), Тюменская (131,1 тысячи), Челябинская (125,7 тысячи) и Курганская области (100 тысяч рублей)», — заявили URA.RU в HeadHunter.

При этом Южный Урал показал положительную динамику, войдя в число двух территорий УрФО, где управленческие доходы продемонстрировали рост с начала года. Зарплаты челябинских менеджеров увеличились на три процента, тогда как в ХМАО рост составил существенные 20%.

Исследование также показало, что в третьем квартале на Урале открылось 3,2 тысячи вакансий для руководителей. Лидером по количеству предложений стала Свердловская область, на которую пришлось 46% управленческих вакансий, тогда как Челябинская область заняла второе место с 26%.