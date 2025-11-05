Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

На кенгуру напала нервная икота после попадания в гарем челябинского зоопарка. Видео

05 ноября 2025 в 23:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сотрудники зоопарка не знают, что вызвало икоту у кенгуренка Кипариса

Сотрудники зоопарка не знают, что вызвало икоту у кенгуренка Кипариса

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На молодого кенгуренка Кипариса, которого недавно подселили в женский коллектив зоопарка Челябинска, напала икота. Об этом сообщают в пресс-службе 

«С утра нервную икоту схватил наш кенгуру Кипарис. Есть ли проверенные способы, как от этой икоты теперь избавиться, пишите в комментариях», — пишет пресс-служба зоопарка в своем telegram-канале. 

Шестимесячный кенгуру Кипарис попал в гарем к девочкам около трех недель назад. На тот момент сообщалось, что знакомство между животными прошло гладко и новенький быстро влился в группу. И вот спустя время, у Кипариса случился нервный тик и икота.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал