Сотрудники зоопарка не знают, что вызвало икоту у кенгуренка Кипариса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На молодого кенгуренка Кипариса, которого недавно подселили в женский коллектив зоопарка Челябинска, напала икота. Об этом сообщают в пресс-службе

«С утра нервную икоту схватил наш кенгуру Кипарис. Есть ли проверенные способы, как от этой икоты теперь избавиться, пишите в комментариях», — пишет пресс-служба зоопарка в своем telegram-канале.

Шестимесячный кенгуру Кипарис попал в гарем к девочкам около трех недель назад. На тот момент сообщалось, что знакомство между животными прошло гладко и новенький быстро влился в группу. И вот спустя время, у Кипариса случился нервный тик и икота.