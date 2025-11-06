Артем Гончаров (слева) не первый год работает над сериалами ТНТ в качестве сценариста и режиссера Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Начались съемки пилотной серии комедийного сериала «Тля» для канала ТНТ от челябинского режиссера Артема Гончарова — выпускника местного института культуры. Эта история о педиатре Толе, который днем лечит детей, а ночью — поневоле становится «личным врачом» для местных бандитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТНТ.

«В „Тле“ сошлись очень разные энергии. Здесь есть не только юмор, но и настоящие эмоции, живые герои и немного безумия. Из такого сочетания рождаются лучшие комедии», — отмечает генпродюсер ТНТ Аркадий Водахов.

Актер Дмитрий Журавлев исполняет роль Толи — скромного врача райбольницы, пользующегося любовью маленьких пациентов, но остающегося незамеченным для руководства. Его жизнь проходит под одной крышей с матерью, он грезит о профессиональном признании и испытывает безответные чувства к привлекательной медсестре Диане, которую играет Анна Хилькевич.

Судьба героя кардинально меняется в момент, когда он принимает решение заменить коллегу в ночное время: в стенах больницы появляются вооруженные люди с раненым криминальным лидером Олегом (Борис Хвошнянский). Под дулом пистолета Толя оказывает ему медицинскую помощь и сохраняет жизнь, за что получает неожиданную «благодарность» в виде нового томографа и пожизненного обязательства «быть доступным».

С этого момента его существование раздваивается на дневную практику с детьми и ночную работу с представителями криминального мира. По мере углубления в эту двойную жизнь перед героем встает вопрос: кому в действительности он оказывает помощь — своим больным или пытается спасти собственную жизнь.