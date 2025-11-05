В Челябинске уберут остановку и пешеходный переход на Шершневском кольце

Новая схема движения позволит разгрузить городские улицы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 8 ноября уберут остановку и пешеходный переход на кольце у плотины Шершневского водохранилища. Об этом предупредили в пресс-службе горадминистрации.

«Остановку общественного транспорта на Шершневском кольце ликвидируют. Это один из первых этапов реконструкции около плотины, призванный разгрузить проблемный участок», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

С 8 ноября остановочный пунктна кольце у плотины будет демонтирован. Взамен него организуют две новые остановки: «ул. Лыжных батальонов» — для транспорта, следующего со стороны поселков Западный и Пригородный (вблизи дома № 3В/1 по ул. Центральной), которая будет обслуживать маршрут № 136к, и «пос. Шершни» — для движения с северо-западного направления (напротив здания № 13А по ул. Гидрострой), предназначенная для маршрутов № 2, 3, 23 и 26. Чуть дальше по улице Лыжных батальонов уберут пешеходный переход.

