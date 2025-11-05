Детская афиша: чем заняться в выходные 8-9 ноября

Мастер-классы, спектакли и концерты доступны маленьким зрителям (архивное фото) Фото: Лариса Гафарова

Осенью мир развлечений для челябинских детей традиционно наполняется множеством концертов и спектаклей. Ребят и их родителей ждут музыкальные сказки, кулинарные мастер-классы, 3D-моделирование и сказочный детский балет — уникальный для регионов. Чем заняться с детьми в ближайшие выходные 8-9 ноября, читайте в материале URA.RU.

Концерты

В Зале камерной и органной музыки «Родина» 8 ноября состоится музыкально-игровая программа для малышей «Кто сказал „Мяу“?» (0+). Маленькие зрители вместе с артистами окунутся в музыкальный мир полюбившейся всем сказки Владимира Сутеева, поиграют в музыкальные игры, услышат, как звучит баян в ансамбле с роялем, разучат и споют вместе с ведущей песенки-прибаутки, разовьют свою любознательность и помогут щенку найти новых друзей. Начало в 11:00, стоимость билета — 500 рублей.

В Зале имени Прокофьева 8 ноября малышей приглашают на концерт по мотивам повести-сказки П. Трэверс «Мэри Поппинс» (6+). Для детей сыграет симфонический оркестр, в программе: музыка М. Мусоргского, И. Стравинского, С. Прокофьева, И. Штрауса, Э. Элгара, Л. Бернстайна. Начало в 15:00, билет стоит 1000-3000 рублей.

Продолжение после рекламы

В Детской филармонии 8 ноября ребятам покажут концерт «Прятки» (0+) — музыкальную историю из жизни двух сестер. Мама уехала, а старшей сестре неинтересно играть? Надо позвать друзей, чтобы петь, танцевать и играть в прятки. Начало в 12:00, билет стоит 400-500 рублей

Спектакли

8 ноября в «АндерсАн» представят детский спектакль «Алиса в стране чудес» (0+). Алиса провалится в нору и побежит за Белым кроликом, переживая все более и более удивительные события. Начало в 11:00, билет стоит 900 рублей.

8 ноября в 11:00 и в 14:00 в Молодежном театре начнется спектакль-мюзикл «Тайна корабля призраков» (6+). Билет — 450-600 рублей. 9 ноября в 11:00 в «АндерСане» родителей с детьми приглашают на спектакль «Крокодил Гена и Чебурашка» (0+) по сказке Эдуарда Успенского. Билет 900 рублей.

В театре «Скарабей» для самых маленький 9 ноября пройдут сразу два спектакля «Ежик-ежик» (6+). Начало в 11:00 и 15:00, билеты — по 300 рублей. 9 ноября в 19:00 в «Театральном пространстве свободы Алексея Тетюева» начнется спектакль «Мушкетер и фея» (6+). Стоимость билета — 350 рублей.













В 11:00 9 ноября в НХТ начнется спектакль «Шишок» (6+) про дружбу девочки и домового. Он и научил Олю, как интересно жить и еще... любить деревню, в которой наши корни и истоки красоты, — такой, какой понимает ее каждый русский человек. Шишок поможет Оле и маленьким зрителям ощутить, что каждый день жизни может быть счастливым, наполненным красотой и смыслом. Билеты — 300-400 рублей.

А в 17:00 в Оперном театре начнется сказочный детский балет «Приключения доктора Айболита» (0+) — очень редкий спектакль для регионов. Захватывающий и динамичный сюжет понравится зрителю любого возраста. Особая фишка спектакля — интермедийный занавес — это и декорация, и фон для проекции. При помощи видеоэкрана артисты балета покажут фокусы и трюки. Билеты — 200-700 рублей.

Выставки

В Государственном историческом музее с 3 ноября открыта выставка «Шелк и специи. Путешествие в Бухару» (6+). Фотографии, предметы частных коллекций, статуэтки верблюдов, тюбетейки, исламские четки, кумганы, национальный узбекский текстиль — эти и другие символы восточной утонченности предстанут перед гостями. Вход 100-200 рублей.

Мастер-классы

В компьютерной академии «TOП» 8 ноября пройдет мастер-класс для детей 7-14 лет и их родителей «Создание компьютерной игры на платформе Roblox» (6+). Ребята пройдут челлендж на сборку кубика Рубика, поиграют IT-квиз, узнают, как работает 3D-принтер и многое другое. Начало в 12:00 на улице Молодогвардейцев, 31, вход свободный.

Продолжение после рекламы

В другом офисе по улице Ленина, 35 в 12:00 начнется мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» (6+). Детям расскажут о трехмерном моделировании, представят технологии, дадут примеры и советы по работе. Занятие бесплатное.

9 ноября в 11:00 в «АртЛабе» состоится детский мастер-класс (6+) по созданию произведений искусства из любого понравившегося материала. Акрил, акварель, текстурная паста, жидкий акрил доступны юным художникам. Билет — 1000 рублей.

9 ноября в 14:00 библиотеке № 16 пройдет мастер-класс «Шлю тебе привет в конверте» (6+), приуроченный ко Дню написания бумажных писем. Конверты, марки и декор предоставляются, вход свободный.