Виноград доставлялся из Казахстана и Китая Фото: Размик Закарян © URA.RU

В пункте пропуска «Бугристое» Россельхознадзор запретил провозить 20,8 тонны винограда. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, на границе остановили партии китайских и казахстанских ягод.

«Автомобиль с 19,3 т китайского винограда следовал из Чуйской области Киргизии в Челябинск. При документарном контроле установлено, что в маркировке подкарантинной продукции отсутствует информация о месте происхождения. Была указана только страна», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Вторая партия казахстанского винограда массой 1,5 тонны следовала из Туркестанской области в Магнитогорск. При досмотре груза инспекторы обнаружили, что не все ящики с продукцией имели необходимую маркировку.

Наличие полной маркировки является обязательным фитосанитарным требованием, так как она подтверждает законность происхождения продукции. В ней должна содержаться информация о производителе, месте произрастания, дате изготовления и сроках хранения.

За нарушения Единых карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС водителей транспортных средств привлекли к административной ответственности. Обе партии винограда под контролем должностных лиц Россельхознадзора вернули на территорию сопредельного государства.