Военнослужащий обокрал родную бабушку в Челябинской области

Обвиняемому назначено условное наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области военнослужащий обворовал родную бабушку и украл у нее с банковской карты более 53 тысяч рублей. Обвиняемый осужден на один год лишения свободы условно, сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.

«Военнослужащий признан виновным в совершении преступления по пункту „г“ части третьей статьи 158 УК РФ (кража). В соответствии со статьей 73 УК РФ (условное наказание) он осужден на один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Бабушка попросила внука разобраться, почему с ее кредитной карты списываются деньги. Военнослужащий, с разрешения бабушки, установил на своем телефоне приложение. Женщину он заверил, что деньги списываться больше не будут, а сам оплатил два раза тариф телефона и сделал восемь переводов на различные счета. Общая сумма украденных средств составила 53 042 рубля. Бабушка, которая не знала, что деньги списывал внук, обратилась в полицию и банк.

Продолжение после рекламы