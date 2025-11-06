Задержания в главном МУП Челябинска: что известно об уголовных делах в МУП «ПОВВ»

Силовики продолжают рейды в МУП «ПОВВ» Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали Сергея Хабирова и Александра Шишкова, некогда возглавлявших МУП «ПОВВ». Первого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, второго — в мошенничестве. Ожидается, что оперативные мероприятия на предприятии продолжатся. Что известно о фигурантах и уголовных делах — в материале URA.RU.

Перспективное назначение

Сергей Хабиров был назначен на пост директора МУП «ПОВВ» в марте 2022 года. До этого он работал на предприятии начальником производственно-технической службы. Многие видели в нем талантливого управленца: выпускник Челябинского государственного технического университета (по специальности инженер-механик), проходил курсы повышения квалификации в Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. До МУП «ПОВВ» работал руководителем различных предприятий, среди которых «Челябинский завод дорожных машин им. Колющенко», «Уралремтракт». Также трудился директором по продажам «Челябинского тракторного завода».

Первый тревожный звоночек

Силовики нагрянули с проверкой в МУП «ПОВВ»

Проблемы у Хабирова начались менее, чем через год с момента назначения. Первая же проверка предприятия при новом руководстве Контрольно-счетной палатой региона закончилась уголовным делом. По нему был задержан директор ООО «Водоканалсети» Павел Ефимов. Его обвинили в мошенничестве. Следствие полагает, что он обогащался за счет махинаций с контрактами, заключенными с МУП «ПОВВ».

У следователей возникли вопросы и к Хабирову. Его возили на допрос по делу Ефимова. Но в итоге отпустили. Также в следственное управление по делу о хищениях в МУП «ПОВВ» вызывали Юрия Панова, являвшегося на тот момент депутатом гордумы Челябинска.

Смена руководства

Хабиров считался человеком Натальи Котовой, руководившей Челябинском с 2019 по 2024 годы. Именно она ставила его на должность главы МУП «ПОВВ». Поэтому не удивительно, что после перехода своей покровительницы в Совет Федерации РФ в сентябре 2024 года Хабиров покинул пост.

На его место в качестве и.о. заступил Александр Шишков. Но избавиться от приставки не смог. В итоге в марте 2025 года директором МУП «ПОВВ» в Челябинске стал экс-аудитор Контрольно-счетной палаты региона Владимир Лобанов. Решение принял новый мэр города Алексей Лошкин, обозначивший курс на борьбу с коррупцией в стенах МУП «ПОВВ».

Первые плоды борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией дала свои плоды. В мае сотрудниками ОЭБиПК отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску был задержан главный инженер МУП «ПОВВ» Юрий Каллы, пришедший на смену Александру Шишкову. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и получении взяток.

Сейчас в суде пытаются доказать, что он получил через посредника, действовавшего в интересах подрядчика, взятку в значительном размере. За это он оказывал общее покровительство при приемке этапов строительства на одном из объектов. Он подписывал акты без проверки выполнения работы.

Новые задержания

Силовики вернулись в МУП «ПОВВ» в конце сентября. Тогда были задержаны Александр Шишков и директор ООО «Проекты и Решения» Михаил Волков. Их обвинили в мошенничестве.

Предварительно, Шишков и Волков в период с октября 2024 года по февраль 2025 года руководство заключили контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах инженерной инфраструктуры города на сумму более 117 миллионов рублей. При этом получив аванс а размере не менее 41 млн рублей они «заморозили» работы. Таким образом был причинен особо крупный ущерб бюджету предприятия.

Сейчас и Шишков и Волков находятся в СИЗО. Расследование дела в их отношении продолжается.

Возвращение в повестку Хабирова

Хабиров вернулся в новостную повестку в начале ноября: его задержали сотрудники ФСБ. Экс-главу МУП «ПОВВ» обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Как считают следователи, в июле 2024 года, когда Хабиров занимал пост директора МУП «ПОВВ», а Шишков был главным инженером предприятия, они вступили в преступный сговор. Уже тогда у них был выход на Волкова (директор ООО «Проекты и Решения»). Образовав некий синдикат, они начали «доить» бюджет Челябинска: между МУП «ПОВВ» и ООО «Проекты и Решения» были заключены сразу несколько контрактов на выполнение работ по устранению аварии на уличных сетях в Ленинском и Калининском районах Челябинска. При этом стоимость работ по вышеуказанным договорам была завышена более чем на 116,5 млн рублей.

Возвращение денег

Сейчас мэрия Челябинска намерена вернуть потраченные из бюджета деньги. В Арбитражном суде области рассматривается иск о взыскании неустойки и аванса, фигурирующего в деле Шишкова и Волкова. Общая сумма взыскания равняется почти 44 млн рублей.

Мэрия пытается вернуть потраченные деньги через Арбитражный суд области