С погибшим девять месяцев назад на СВО Кочкиным простятся в Челябинской области

В деревне Новое Поле Челябинской области простят с погибшим в марте на СВО Сергеем Кочкиным. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рощинского сельского поселения.

«Сергей Александрович погиб 27 марта 2025 года, выполняя воинский долг на территории проведения специальной военной операции. Прощание состоится 6 ноября на кладбище деревни Новое Поле», — сообщила пресс-служба администрации поселения на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Сергей родился 29 декабря 1980 года. Учился в школе №14 поселка Каштак. На СВО ушел 4 мая 2024 года по собственной инициативе. Сергей вместе с супругой воспитывал троих детей. «Его доброта, надежность и отзывчивость навсегда останутся в сердцах всех, кто его знал. Администрация Рощинского сельского поселения приносит соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе.