Мама поблагодарила полицию Коркино за спасение сына из полыньи

Ребенок провалился под тонкий лед (архивное фото)

Мама спасенного из проруби семилетнего мальчика поблагодарила сотрудников полиции Коркино (Челябинская область), которые примчались на помощь. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Семилетний мальчик, который провалился под лед, спасен моими коллегами из Челябинской области. Мама ребенка сердечно поблагодарила полицейских за спасение сына», — сообщила Волк в своем telegram-канале.

Сотрудники полиции рассказали, что им поступило сообщение о том, что возле гаражей тонет ребенок. На место срочно выехал экипаж ДПС, лейтенанты полиции Евгений Севостьянов и Илья Каменев увидели четырех мальчишек, один из которых уже по пояс находился подо льдом и звал на помощь. Он был примерно в 15 метрах от берега.

