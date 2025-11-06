Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

В Магнитогорске у многоэтажки нашли труп в ковре

06 ноября 2025 в 09:59
Территорию у дома оцепили

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) жильцы дома №9 на улице Завенягина обнаружили под окнами труп мужчины, завернутого в ковер. По данным URA.RU, сейчас на месте работают специалисты.

«Тело нашли утром 6 ноября. К месту были вызваны оперативные службы», — рассказал источник.

Как сообщает «Верстов.Инфо» со ссылкой на читателя, мужчина, чей труп обнаружили, жил на третьем этаже. Читатель предположил, что кто-то пытался избавиться от трупа.

Жители дома отследили камеры с домофона. На записи видно, что в 04:48 неизвестный мужчина заклеивает глазок видеокамеры. Изображение появляется вновь только через 2,5 часа.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что следователь Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела Магнитогорска устанавливает обстоятельства произошедшего.

