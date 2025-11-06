Логотип РИА URA.RU
В аэропортах Челябинска и Магнитогорска установили питьевые фонтанчики

06 ноября 2025 в 11:03
Пассажирам доступна бесплатная питьевая вода

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В стерильной зоне междунарожных аэропортов Челябинска и Магнитогорска установили фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

«Челябинское УФАС направило в адрес аэропортов рекомендательные письма по обеспечению пассажиров бесплатной питьевой водой. Международные аэропорты Челябинска и Магнитогорска установили фонтанчики с водой», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что возможность бесплатно утолить жажду в аэропорту позволит улучшить условия пребывания пассажиров и уровень их комфорта. Ранее питьевая вода была доступна только в продаже, при этом цена зачастую была завышена.

