В аэропортах Челябинска и Магнитогорска установили питьевые фонтанчики
Пассажирам доступна бесплатная питьевая вода
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В стерильной зоне междунарожных аэропортов Челябинска и Магнитогорска установили фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.
«Челябинское УФАС направило в адрес аэропортов рекомендательные письма по обеспечению пассажиров бесплатной питьевой водой. Международные аэропорты Челябинска и Магнитогорска установили фонтанчики с водой», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что возможность бесплатно утолить жажду в аэропорту позволит улучшить условия пребывания пассажиров и уровень их комфорта. Ранее питьевая вода была доступна только в продаже, при этом цена зачастую была завышена.
