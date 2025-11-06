Чем челябинцы могут заняться в выходные 8 и 9 ноября: афиша

Челябинцев ждут концерты и мастер-классы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Осенняя пора традиционно богата интересными театральными постановками, выступлениями любимых музыкантов и разнообразными мастер-классами. Где порисовать вином, акрилом или кофе, как начать новую жизнь и посмеяться над разводом в 48 лет, и где бесплатно послушать концерт — в материале URA.RU.

Спектакли

8 ноября в 18:00 в студии-театре «Манекен» покажут «Ничего такого» (18+). Молодежный театр «Игра» из Екатеринбург покажет спектакль про шесть разных актеров и их жизнь. Цена билета — от 0 до 5000 рублей.

Также 8 ноября на сцене Детского театра песка и теней «Скарабей» в 11:00 стартует заключительный аккорд VII Межрегионального (XII областного) фестиваля-конкурса актерских работ имени Милосердова — философская клоунада «Посторонним В » (18+). Вход на получасовой спектакль — свободный.

В тот же день в «Театральном пространстве свободы Алексея Тетюева» в 19:00 увидит свет спектакль «Матреша» (16+). Он начнется на улице, поэтому одевайтесь по погоде. Вход — 800 рублей.

8 ноября в 18:00 ДК Железнодорожников состоится музыкально-хореографический спектакль «Бременские музыканты» (6+). Стоимость билета — 400-500 рублей.

9 ноября в 17:00 в Театре драмы можно будет посмотреть искреннюю историю о том, что в 48 лет жизнь только начинается. «Мой блистательный развод» (18+) — это стендап-комедия о том, как муж разлюбил свою спутницу и ушел к другой, билет — 1000-1500 рублей.

В 18:00 состоится спектакль «Ну че, ты как?» (16+). Комедия для миллениалов с проектором, маньяком и выпускными платьями по пьесе Юлии Горбатенко «Диалоги о Гатчине». Гастроли Молодежного театра «Игра», Екатеринбург. Цена билета — от 0 до 5000 рублей.

В тот же день в 19:00 в Многораннике начнется спектакль «Пьяный космонавт» (18+), цена билета — 1200 рублей. В то же время в «Театральном пространстве свободы Алексея Тетюева» состоится лирическая клоунада «Горько» (16+). Билет 800 рублей.

В Камерном театре 9 ноября в 18:00 состоится спектакль «Игроки» (12+) по произведению Гоголя, билет 500-1500 рублей. В этот же день и время в НХТ начнется моноспектакль артиста Александра Майера по стихотворениям Николая Рубцова «Русский огонек» (12+), билет — 400 рублей.

Концерты

8 ноября в 12:00 в ДК Железнодорожников начнут снимать новогодний выпуск программы «Хорошие песни» (12+). Это будет юбилейный концерт группы «Анава», все участники которой — ветераны-десантники, прошли горячие точки. Вход — 500 рублей.

В 15:00 в Зале имени Прокофьева пройдет концерт по мотивам повести-сказки П. Трэверс «Мэри Поппинс» (6+). В программе: музыка М. Мусоргского, И. Стравинского, С. Прокофьева, И. Штрауса, Э. Элгара, Л. Бернстайна, билет — от 1000 до 3000 рублей.

8 ноября в 18:00 в «Родине» начнется концерт из цикла «Музыка при свечах» (6+): музыканты исполнят Шопена на фортепиано и виолончели. Вход — 1000-1800 рублей.

В это же время в Детской филармонии стартует концертная программа «K-pop Symphony» (12+), посвященная творчеству самых популярных K-Pop групп современности. Билеты — по 500-600 рублей.

9 ноября в 12:00 можно будет насладиться игрой детско-юношеского симфонического оркестра Детской филармонии (6+). На концерте вы сможете отправиться в симфоническую киновселенную, где многие знакомые и любимые композиции приобретут совершенно иные яркие и интересные черты. Билет 500-700 рублей.

9 ноября в 12:00 ДК Железнодорожников народные музыканты встретятся на VIII Всероссийском фестивале гармонистов «В гостях у Митрофановны» (12+). Билет стоит 600-700 рублей

8 ноября в 19:30 в Лаборатории пива гостей ждет вечер живой музыки в исполнении челябинской певицы Елены Варданян (18+). Вход свободный.

В 20:00 вечер живой музыки в ресторане Paulaner Brauhaus — выступает кавер-группа «В гостях у Лементалия» (18+). билет — 200 рублей. В тот же день в 22:00 гостей бара Horse Head ждет программа от челябинской кавер-группы «Jam», вход свободный.

В 19:00 в Ozz Club выступит Арсен Арсеньев — Lizer (16+), который представит новые треки, а также исполнит главные хиты. Стоимость билета — 1340-2460 рублей.

В 21:00 В пабе The Бочка пройдет концерт кавер-группы «Вайб» и «Премьера» (18+). Бесплатно.

В баре ФортеПьяно 8 ноября, 20:00 выступит кавер-группа «Виски Вилз Бэнд» (18+) из Челябинска с репертуаром, состоящим из классики рок-н-ролла и блюз-рока, вход свободный.

Творческие встречи

8 ноября в 14:00 в Публичной библиотеке пройдет творческая встреча с артистами театров (18+). Гость очередной встречи — актер Александр Малышев, вход свободный.

9 ноября в 19:00 литературный клуб «Читалка» приглашает вместе отправиться в челябинский театр кукол на спектакль «Балаганчик» (16+). Цена билета — 1850 рублей.

Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» на Лесопарковой запускает Клуб любителей виниловой музыки (18+). 9 ноября в 19:00 владелец магазина виниловых пластинок и опытный диджей расскажет о музыкантах, их творчестве и различных жанрах. Вход — 800 рублей.

9 ноября, 20:00 Ozz Club 5opka (он же Мачо) и MellSher (Ботан) отправляются на сверхсекретное задание по клубам разных городов страны (18+). Им предстоит проникнуть в самое логово так называемых «42 братух», чтобы понять, чем живут подростки и вычислить их главарей. Главные герои притворяются поп-певцами, только что выпустившими альбом Super puper nova. Билеты — по 1900-2500 рублей.

Вечеринка (18+)

8 ноября в 23:00 в лаунж-баре «Утопия» выступит артист Carolina Reaper. Билеты 500 — 5000 рублей. В это же время начнется Хэллоуинская вечеринка в «Галактике развлечений». Готовь свой самый страшный образ. Диджеями станут Sokol и Stepluck, вход — 499-799 рублей.

С 19:00 ресторан «Максимилианс» устраивает вечеринку «Для своих». Весь вечер гостей ждут любимые хиты от известной радиостанции. Вход 350 рублей.

Экскурсии

В Историческом музее пройдут экскурсии по выставке Музеев Московского Кремля «Царь и Патриарх» ()12+. Экспозиция раскроет взаимоотношения церковной и светской власти от Смутного времени до эпохи Петра I.

Гости экскурсии увидят личные вещи, одеяния и символы власти русских царей и патриархов, а также узнают о судьбоносных периодах патриаршества и о том, как конфликты и союзы у трона влияли на искусство и всю страну. Попасть можно 8 ноября в 10:00, 12:00, 15:00 и 9 ноября в 16:00, 18:00, билеты — по 300-500 рублей.

Выставки (12+)

Публичная библиотека открывает сразу несколько новых экспозиций. Здесь с 7 ноября доступна художественная выставка Илюса Хасанова «Ботанический элеганс». Выставка картин челябинского художника Тимура Хужина пройдет в отделе литературы по искусству, а выставка картин, созданных на арт-терапевтических занятиях, через призму сказкотерапии — в отделе электронных ресурсов.

В пространстве ProArt предлагают насыщенную программу на предстоящие выходные. 8 ноября в 13:00 гостей научат делать сережки-грозди из стеклянных или натуральных бусин (800 рублей). В 16:00 — акварельный скетч — стиль быстрых зарисовок. Сюжет выбираете на выбор (800 рублей). 9 ноября в 14:00 свободная живопись — на холсте, бумаге, предмете интерьера или одежде (2000 рублей), в 14:00 — акрил (2000 рублей), в 18:00 создание флорариума (900 рублей). В 11:00 здесь будут собирать браслеты из натуральных бусин (600 рублей).

9 ноября с 10:30 — плетение из бумажной лозы кувшина или корзинки (1500 рублей), в 15:00 — картина из шерсти в рамке формата А4, где используется гребенная натуральная шерсть (900 рублей), в 18:00 — изготовление духов (600 рублей).

ART.Studio74 8 ноября в 12:00 Fluid art — искусство создания уникальных и абстрактных работ с использованием разбавленных красок. Основное преимущество этой техники в том, что каждая работа получается уникальной и не повторимой, так как краски смешиваются между собой разными способами: феном, кручением, палочками. И справиться с этим смогут и взрослые и дети. Продолжительность 1-1,5 часа. 1800 рублей.

В 18:00 научат рисовать картины текстурной пастой — это густая масса, которая используется для создания рельефных эффектов на различных поверхностях (1800 рублей).

9 ноября в 12:00 — картина-аффирмация — картина, на которой вы изображаете свои мечты, цели и пожелания, а также сопровождаете их позитивными утверждениями. Также в 12:00 — рисование акрилом (1800 рублей), в 15:00 рисование углем — это техника, при которой художник использует кусочки древесного угля для создания изображений на бумаге или другой поверхности. Все материалы предоставляются. Цена — 1000 рублей.

Там же в это же время — рисование кофе или вином (1800 рублей), а в 18:00 — рисование алкогольными чернилами (1800 рублей).

«АртЛаб» 8 ноября в 18:00 за 1500 рублей научат создавать предметы из эпоксидной смолы.

В Музее искусств 8 ноября в 12:00 гостей научат создавать арт-коллаж из вырезок фигур, силуэтов, предметов (600-800 рублей), а 9 ноября в 16:00 за 600-800 рублей — рисование масляной пастелью.

В Котокафе 8 ноября в 11:00 пройдет мастер-класс по росписи пряников в стиле Хэллоуин (990 рублей).

9 ноября в 19:30 начнется мастер-класс по изготовлению свечей из натуральной вощины. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от трех лет (700 рублей).

В «Сканди» предлагают попробовать создать декоративное панно на стену с рельефом гор. Вы научитесь работать с гипсом, штукатуркой, а также создавать разные оттенки. Стоимость зависит от размера (2000-8500 рублей).

В ресторане «Пармезан» 9 ноября в 19:00 гостей научат готовить средиземноморский ужин. В программе мастер-класса вы приготовите теплый салат с уткой и кедровыми орехами, ризотто с морепродуктами и клубничный тирамису, вход по 2500 рублей.