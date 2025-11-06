Челябинцы разочаровались в творчестве композиторов-роботов

Челябинцам перестала нравиться написанная искусственным интеллектом музыка Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Жители Челябинской области перестали пользоваться услугами композиторов-роботов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», спрос на их творчество обвалился почти в два раза.

«Пользователи стали заметно реже использовать искусственный интеллект (ИИ) для генерации музыки. Трафик на соответствующие ресурсы упал на 87%. Зато в восемь раз увеличился интерес россиян к нейроредакторам для создания видео», — заметили URA.RU в «МегаФоне».

Общее число южноуральцев, применяющих ИИ в быту или работе, с начала года выросло более чем в два раза. Наиболее значительный рост интереса к нейросетям продемонстрировали жители региона старше 55 лет — зафиксировано увеличение спроса в 4,4 раза.

Продолжение после рекламы

Аналитики также отметили, что челябинцы стали значительно больше расходовать мобильный интернет на работу с ИИ-сервисами. За девять месяцев 2025 года соответствующий трафик вырос в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает среднероссийские показатели.