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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:27  27 февраля 2018 4

Свердловские власти потратят 38 миллионов, чтобы понять, где в регионе неровные дороги

Состояние дорог города Кургана, разбитая дорога, улица коли мяготина, ямы в асфальте
Победителю закупки предстоит произвести видеосъемку автотрассФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Свердловские власти потратят почти 38 миллионов рублей на диагностику состояния дорожных трасс. Управление автомобильных дорог занялось поиском подрядчика. Документация размещена на сайте госзакупок.

Компания, которая выиграет тендер, должна будет обследовать 1534 километра трасс, 136 мостов и путепроводов. После этого данные необходимо будет занести в автоматизированный банк дорожных данных. Победитель будет объявлен 19 марта. Все работы должны быть выполнены до 17 декабря этого года.

В ходе диагностики подрядчику предстоит выяснить, на каких участках наиболее часто происходят ДТП, изучить их причины и предложить варианты их устранения вплоть до изменения схемы движения на подобных участках. Кроме того, победителю закупки предстоит скорректировать проект по организации движения — размещение дорожных знаков, светофоров, ограждений и так далее. Также в ходе диагностики будет создана база данных, включающая в себя данные о колейности дорожного покрытия.

Александр Пономарев
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