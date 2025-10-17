Свердловскому бойцу пришлось доказывать, что он на СВО

Парню не верили, что он на СВО
Парню не верили, что он на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Женщине из Асбеста пришлось обращаться за помощью к народным избранникам, чтобы доказать, что ее сын сейчас на СВО. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Мама участника СВО ранее обратилась с просьбой помочь ее сыну получить справку о том, что он действительно на СВО. От Госуслуг, по ее словам, трижды приходил отказ. Документ нужен банку для предоставления кредитных каникул», — написал депутат в своем telegram-канале.

В итоге вопрос решился благополучно, справка уже направлена свердловчанке. «Спасибо вам огромное! Молимся за всю вашу команду», — такими словами поблагодарила она депутата за помощь. 

