В Академическом районе Екатеринбурга заметили лис. Горожане сняли их на видео, которые стали популярны в домовых чатах. Читатель URA.RU поделился кадрами.
На них видно, что рыжие хищники выходят из небольшой рощи и пробираются к детской спортивной площадке. Они с любопытством осматривают окрестность, судя по всему, близость к человеку их не пугает. Потом зверьки скрываются в прилеске.
«Видимо, Академ так хорош, что в нем хотят жить даже лисы», — пошутил один из комментаторов. Другой предостерег, чтобы соседи соблюдали осторожность, выгуливая собак, так как лисы являются переносчиками опасных болезней.
О нашествии лис на Академический сообщалось прошлым летом и осенью. Тогда их часто встречали на улицах. Администрация района объясняла, что к людям выходят подросшие лисята, которые еще не знают, что такое город, и чем он опасен для животных. «Это абсолютно нормальный процесс, связанный с расселением молодняка. Сейчас самое главное — не трогать их, не подходить близко и не кормить», — писали на сайте администрации.
