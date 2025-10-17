Из-за непогоды самолет не может вылететь из Екатеринбурга в Ижевск

В Кольцово перенесли вылет в Ижевск на девять часов. Задержка рейса обусловлена неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прибытия, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«В аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) задержан к вылету рейс I8-202 в Ижевск авиакомпании „Ижавиа“. Время вылета по расписанию 21 часа 30 минут 17 октября 2025 года. Планируемое время вылета 18 октября 2025 года в 06 часов 20 минут», — написало в своем telegram-канале ведомство.
В ведомстве добавили, что пассажирам предоставляются все необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП). Ситуация находится под контролем транспортной прокуратуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!