17 октября 2025

Из-за непогоды самолет не может вылететь из Екатеринбурга в Ижевск

Самолет в Ижевск задерживается на девять часов
В Кольцово перенесли вылет в Ижевск на девять часов. Задержка рейса обусловлена неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прибытия, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«В аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) задержан к вылету рейс I8-202 в Ижевск авиакомпании „Ижавиа“. Время вылета по расписанию 21 часа 30 минут 17 октября 2025 года. Планируемое время вылета 18 октября 2025 года в 06 часов 20 минут», — написало в своем telegram-канале ведомство.

В ведомстве добавили, что пассажирам предоставляются все необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП). Ситуация находится под контролем транспортной прокуратуры.

