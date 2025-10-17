Турнир объединяет самых талантливых спортсменов Фото: Александр Фокин

В Свердловской области стартовал «Кубок Губернатора по мини-хоккею с мячом» среди сильнейших молодежных команд страны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия «Хромпик» (входит ГК «Полипласт»), поддержавшего событие, церемония открытия чемпионата прошла в Ледовом дворце спорта Первоуральска. В торжественной церемонии приняли участие спортсмены, представители власти и бизнеса.

«Кубок Губернатора Свердловской области становится хорошей традицией для Первоуральска, региона и для молодежного хоккея с мячом России. Турнир объединяет самых талантливых спортсменов. Благодаря инвестициям в реконструкцию ФОК „Хромпик“ и модернизацию Ледового дворца спорта наш регион получил современные площадки, подходящие для проведения соревнований всероссийского уровня», — отметил генеральный директор АО «Хромпик» Александр Кожухарь.

В церемонии открытия чемпионата также приняли участие первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков и президент хоккейного клуба «Уральский Трубник» Виктор Бабенко. Вице-губернатор отметил, что Средний Урал гордится своей хоккейной школой, а многие игроки из Свердловской области входят в сборные команды России.

Продолжение после рекламы

Первоуральск принимает хоккейный турнир уже во второй раз. За главный трофей будут бороться команды высшей лиги — «Маяк» из Краснотурьинска, ульяновская «Волга-2», архангельский «Водник-2», кировская «Родина-2» и хозяева арены — «Уральский Трубник». Игры будут идти до 20 октября.

Особое внимание на открытии турнира уделили успеху «Уральского Трубника», ставшего серебряным призером Кубка России. Команда впервые в своей истории пробилась в финал национального турнира. Президент клуба Виктор Бабенко отметил, что такой успех помогает мотивировать подрастающее поколение: «Сегодня даже самые юные воспитанники Академии „Уральский Трубник“ могут видеть вдохновляющий пример команды мастеров и понимать, к чему им надо стремиться».