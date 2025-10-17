«Могут начаться бойни»: что ждет криминальный мир Екатеринбурга после посадки авторитетов

После посадки ряда екатеринбургских криминальных авторитетов в городе может начаться передел сфер влияния, считает близкий к этим кругам источник URA.RU. Впрочем, есть и другая версия.
За последний год в Екатеринбурге отправили в колонию семь криминальных авторитетов. Наиболее яркие из них — соратник ныне покойного авторитетного предпринимателя Германа Гардта (Гера ЖБИ) — Александр Фартовый, «смотрящий» за областью (так считает следствие) Марсель Гасанов и ветеран бандитских войн Андрей Овчинников. Первого поместили за решетку после потасовки у бара «Нравы», второго судят за занятие высшего положения в преступной иерархии, а третий обвиняется в убийстве народного знахаря в Кедровке. Никто из них не считает себя причастным к криминалу и не признает вину.
«Фартовому после гибели его наставника Геры ЖБИ перешла большая империя автопарковок. Он получает с этого вполне неплохой доход. Кто сейчас будет этим заниматься? Говорят, что окружение Александра не позволит кому-либо перехватить его активы. Вполне возможно, что за них могут начаться бойни», — думает источник URA.RU.
По данным агентства, до Марселя Гасанова пост «смотрящего» за Свердловской областью занимал Владимир Соломенников (Солома). Источник URA.RU говорил, что Солома решил уйти в тень и отойти от дел. После него бразды правления перешли Гасанову (при этом сам Марсель отрицает это). «Позиции, которые занимал Гасанов на свободе, может занять кто-то из азербайджанцев», — предположил другой собеседник.
Третий подчеркнул, что передела в криминальных кругах не будет. «Власть была и остается у старичков. Тех, кто давно в этом. У всех уже давно выстроен бизнес. Приходить, к примеру, за какими-то парковками Фартового никому не интересно», — считает собеседник URA.RU.
