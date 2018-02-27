Регионам выделят 20 млрд рублей на досрочное повышение МРОТ

14:36 27 февраля 2018 7

МРОТ будет равен прожиточному минимуму Фото: Илья Московец © URA.RU

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что деньги на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года возьмут из Резервного фонда. Регионам выделят 20 млрд рублей для доведения МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.

«Схема предлагается следующая: из тех средств, которые сейчас зарезервированы в Резервном фонде в связи с остатками субсидий и субвенций, которые образовались на 1 января. Эта сумма составляет 20 млрд рублей дополнительной финансовой помощи субъектам», — приводит слова Топилина РБК.

Проект распоряжения был подготовлен Минфином в соответствии с поручением правительства. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о дополнительной финансовой поддержке регионов по этому направлению.

В феврале 2018 года в Госдуме был принят законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума — 11 163 рублей, сообщал RT. Необходимым шагом назвали в Совфеде принятие закона. Президент РФ Владимир Путин 10 января сообщил, что МРОТ и прожиточный минимум уравняют 1 мая 2018 года. Ранее это планировалось сделать только с января 2019 года. В конце января законопроект был внесен в Госдуму.