{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Автобус, ехавший в Челябинскую область, разбился в Башкирии. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,67
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:36  27 февраля 2018 7

Регионам выделят 20 млрд рублей на досрочное повышение МРОТ

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, деньги
МРОТ будет равен прожиточному минимумуФото: Илья Московец © URA.RU

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что деньги на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года возьмут из Резервного фонда. Регионам выделят 20 млрд рублей для доведения МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.

«Схема предлагается следующая: из тех средств, которые сейчас зарезервированы в Резервном фонде в связи с остатками субсидий и субвенций, которые образовались на 1 января. Эта сумма составляет 20 млрд рублей дополнительной финансовой помощи субъектам», — приводит слова Топилина РБК.

Проект распоряжения был подготовлен Минфином в соответствии с поручением правительства. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о дополнительной финансовой поддержке регионов по этому направлению.

В феврале 2018 года в Госдуме был принят законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума — 11 163 рублей, сообщал RT. Необходимым шагом назвали в Совфеде принятие закона. Президент РФ Владимир Путин 10 января сообщил, что МРОТ и прожиточный минимум уравняют 1 мая 2018 года. Ранее это планировалось сделать только с января 2019 года. В конце января законопроект был внесен в Госдуму.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров