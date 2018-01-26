22:03 26 января 2018 4

Путин пообещал поднять МРОТ досрочно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

В январе Владимир Путин заявил, что МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума на восемь месяцев раньше запланированного срока, то есть с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года, нопоминают Nation News. Путин уточнил, что сегодня МРОТ составляет «всего 9489 рублей», а прожиточный минимум равен 11 тысячам рублей. «Человек должен получать хотя бы минимум, чтобы иметь возможность прожить на эти деньги», — добавил глава государства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ускоренное повышение минимального размера оплаты труда не повредит экономике. По его словам, имеющиеся ресурсы в стране позволяют повысить МРОТ даже раньше, чем планировалось.