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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Курганской области
19:20  27 февраля 2018 0

В Зауралье из-за эпидемии закрывают школы и детсады

Город карантин Курган, аптекарь в маске
Введен ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ в регионеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области продолжают фиксировать рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю в регионе зарегистрировано 8314 случаев заболеваний ОРВИ, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона зарегистрировано 11 случаев гриппа, которые подтверждены лабораторно (грипп А — Н1N1-pnd09 и грипп В). Наибольшее количество заболевших среди детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Во всех школах Кетовского района введены карантинные мероприятия до 6 марта включительно. В Шадринске образовательные учреждения не работают до 1 марта. В Кургане полностью приостановлен образовательный процесс в гимназии № 19, частично закрыты классы в 17 школах и группы в четырех дошкольных организациях. В целом, в Кургане за неделю было зарегистрировано 3457 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости вырос на 4,1%.

Учитывая низкие темпы прироста заболеваемости, оперативный штаб по предупреждению распространения гриппа принял решение продолжить комплекс противоэпидемических мероприятий в Кургане (ограничение массовых мероприятий с детьми, масочный режим и т. д.). Введен ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ в регионе.

Татьяна Жаткина
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