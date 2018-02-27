В Зауралье из-за эпидемии закрывают школы и детсады

В Курганской области продолжают фиксировать рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю в регионе зарегистрировано 8314 случаев заболеваний ОРВИ, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Всего с начала сезона зарегистрировано 11 случаев гриппа, которые подтверждены лабораторно (грипп А — Н1N1-pnd09 и грипп В). Наибольшее количество заболевших среди детей в возрасте от 3 до 6 лет.
Во всех школах Кетовского района введены карантинные мероприятия до 6 марта включительно. В Шадринске образовательные учреждения не работают до 1 марта. В Кургане полностью приостановлен образовательный процесс в гимназии № 19, частично закрыты классы в 17 школах и группы в четырех дошкольных организациях. В целом, в Кургане за неделю было зарегистрировано 3457 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости вырос на 4,1%.
Учитывая низкие темпы прироста заболеваемости, оперативный штаб по предупреждению распространения гриппа принял решение продолжить комплекс противоэпидемических мероприятий в Кургане (ограничение массовых мероприятий с детьми, масочный режим и т. д.). Введен ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ в регионе.