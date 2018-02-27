Путин поручил ФСО защищать личные данные чиновников и их семей

19:25 27 февраля 2018 0

Сотрудники ФСО помогут противостоять кибератакам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин 27 февраля подписал указ, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны (ФСО) РФ. Ознакомиться с документом можно на официальном портале правовой информации.

Теперь ФСО обязана защищать персональные данные объектов государственной охраны и членов их семей. Ведомство также уполномочено давать согласие на обработку их личных данных, за исключением сведений, подлежащих официальному опубликованию или раскрытию. Помимо прочего, Путин поручил спецслужбе защищать информационные госресурсы от хакерских атак и определять перечень грузов, запрещенных к провозу на охраняемые объекты. Сотрудники органов госохраны теперь также могут хранить и носить оружие и спецсредства, в том числе иметь служебных животных.

Ранее стало известно, что ФСО, Росгвардия и Министерство обороны прорабатывают план создания спецподразделения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Охранять от дронов планируется особо важные объекты, такие как атомные станции, писало «URA.RU».