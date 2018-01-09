Росгвардия тестирует новое оборудование для борьбы с дронами
Росгвардия задумалась о создании спецподразделения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом журналистам рассказал замдиректора ведомства Сергей Меликов. Сейчас силовое ведомство прорабатывает этот вопрос совместно с Минобороны и ФСО.
«Мы получили определенное средство, но насколько оно тяжело в эксплуатации? Надо сначала его обкатать. Если поймем, что требуется создание отдельного подразделения с группой специалистов, то, конечно, будем создавать», — рассказал «Известиям» Меликов.
Оборудование и подразделения, о котором говорил собеседник издания, может быть размещено на особо важных объектах вроде атомных станций.